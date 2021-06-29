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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ФРАНСАБАНКА СОСТОИТСЯ 7 ИЮЛЯ
12:41 30.06.2021
7 июля 2021 года в Минске состоится внеочередное общее собрание акционеров «Франсабанк» ОАО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучредждения, на собрании планируется избрать независимого директора Наблюдательного совета.
Кроме того, речь пойдет о выплате члену Наблюдательного совета денежного вознаграждения в 2021 году.
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