БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ФРАНСАБАНКА СОСТОИТСЯ 7 ИЮЛЯ

12:41 30.06.2021 7 июля 2021 года в Минске состоится внеочередное общее собрание акционеров «Франсабанк» ОАО. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучредждения, на собрании планируется избрать независимого директора Наблюдательного совета. Кроме того, речь пойдет о выплате члену Наблюдательного совета денежного вознаграждения в 2021 году.