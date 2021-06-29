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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ УЧАСТИВШИХСЯ СЛУЧАЯХ МОШЕННИЧЕСТВА
10:55 30.06.2021
МТБанк предупреждает об участившихся случаях мошенничества в отношении владельцев банковских карточек, в том числе через популярный мессенджер Viber.
Как сообщает пресс-служба финучреждения, злоумышленники, представляясь по телефону работниками служб безопасности различных банков, и под различными предлогами, пытаются получить данные банковской карточки или входа в личный кабинет Интернет-банка и мобильного приложения. Для повышения степени защищенности СДБО злоумышленники могут рекомендовать установить приложение из сервисов Google Play /App Store: "AnyDesk - удаленное управление". Установленное приложение позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к устройству пострадавшего, после чего совершают вывод денежных средств.
Также мошенники, под видом сотрудников банка, вводя в заблуждение, могут убеждать оформить кредит в банке и зачислить его на предоставленный ими счет.
Между тем сотрудник банка не может запрашивать у клиента конфиденциальную информацию, так как все данные уже есть в системе.
В связи с этим МТБанк настоятельно рекомендует не предоставлять информацию о реквизитах карты (номере карты, сроке ее действия, ПИН-коде, CVV2/CVC2 коде), или об одноразовых паролях, пришедших на мобильный телефон, даже если звонят сотрудники банка; не скачивать приложения, которые просят установить по телефону; не проводить через банкоматы и иные устройства самообслуживания никакие операции по инструкциям или под давлением, полученным по телефону или другим мессенджерам.
Банк просит клиентов быть внимательными, а всех, кто столкнулся с похожей ситуацией, сообщать о данных фактах в Контакт-центр МТБанка по телефонам: +375 (17) 229-99-99, +375 (29, 44, 25) 509-99-99 либо в онлайн-чат и мессенджерах банка: Viber, Skype и Telegram, а также в личные сообщения в Facebook, ВКонтакте.
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