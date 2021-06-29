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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ВВОДИТ ЗАПРЕТ НА СОВЕРШЕНИЕ МЕЖСИСТЕМНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЕНСИОННЫМ КАРТАМ
09:53 30.06.2021
ЗАО «Идея Банк» вводит запрет на совершение межсистемных операций по пенсионным картам.
«…с 30 июня 2021 г. на постоянной основе будет установлен запрет на совершение межсистемных операций по карточкам «Пенсионная карта» в инфраструктуре платежной системы «МИР», - говорится в сообщении банка.
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