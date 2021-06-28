С 29 июня Беларусбанк повысил процентные ставки по вновь принимаемым срочным безотзывным банковским вкладам в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по вкладам «Классик Безотзывный свыше года»: на 13 месяцев - ставка кредита овернайт Центрального банка Российской Федерации (СКО ЦБРФ) плюс 2,7%; на 18 месяцев – СКО ЦБРФ плюс 2,7% и на 30 месяцев – СКО ЦБРФ плюс 2,7 процентного пункта.

По вкладам «Классик Безотзывный до года»: на срок 3 месяца – 5,2% годовых; на 6 месяцев – СКО ЦБРФ минус 1,3% и на 9 месяцев – СКО ЦБРФ плюс 1,35.

По вкладам "Беларусбанк- онл@йн" (безотзывный):

на срок 3 месяца – 5,2% годовых;

на 6 месяцев - до дня истечения первых 3 месяцев хранения (включительно) — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 5,2% годовых; после истечения 3 месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере СКО ЦБРФ минус 1,3%;

на 9 месяцев - до дня истечения первых 3 месяцев хранения (включительно) — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 5,2% годовых; после истечения 3 месяцев хранения — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере СКО ЦБРФ минус 1,3%;

на 12 месяцев - до дня истечения первых 3 месяцев хранения (включительно) — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 5,2% годовых; после истечения 3 месяцев хранения — исходя их переменной годовой процентной ставки в размере СКО ЦБРФ минус 1,3%;

на 18 месяцев - до дня истечения первых 3 месяцев хранения (включительно) — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 9,2% годовых; после истечения 3 месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере СКО ЦБРФ плюс 2,7%;

на 24 месяца - до дня истечения первых 3 месяцев хранения (включительно) — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 9,2% годовых; после истечения 3 месяцев хранения — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере СКО ЦБРФ плюс 2,7%.

Ставка кредита овернайт Центрального банка Российской Федерации на 15 июня 2021 года составляет 6,5% годовых.