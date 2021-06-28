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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПРИОСТАНОВЯТ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ ОНЛАЙН
10:13 29.06.2021
В Белагропромбанке на некоторое время приостановят оказание услуг по заключению кредитных договоров онлайн.
«В связи с необходимостью проведения технических работ в период с 17.30 30.06.2021 по 9.00 01.07.2021 будет приостановлена возможность заключения кредитных договоров на потребительские нужды физическими лицами с использованием систем дистанционного банковского обслуживания («Интернет-банкинг» и «Мобильный интернет-банкинг»)», - говорится в сообщений банка.
В банке просят учесть эту информацию при планировании использования услуг по заключению кредитных договоров онлайн.
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