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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПРИОСТАНОВЯТ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ ОНЛАЙН


10:13 29.06.2021

В Белагропромбанке на некоторое время приостановят оказание услуг по заключению кредитных договоров онлайн.

«В связи с необходимостью проведения технических работ в период с 17.30 30.06.2021 по 9.00 01.07.2021 будет приостановлена возможность заключения кредитных договоров на потребительские нужды физическими лицами с использованием систем дистанционного банковского обслуживания («Интернет-банкинг» и «Мобильный интернет-банкинг»)», - говорится в сообщений банка.

В банке просят учесть эту информацию при планировании использования услуг по заключению кредитных договоров онлайн.
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