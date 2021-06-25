Приорбанк предложил покупателям питьевой воды «Бонаква» бесплатно оформить карточки с мгновенным манибэком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в банке, для этого надо отсканировать QR-код на промо-бутылке.

Специальные QR-коды в желтой рамке спрятаны внизу этикетки на всех 1- и 2-литровых бутылках питьевой воды Bonaqua с розовой полоской. Если отсканировать код камерой смартфона, в браузере откроется страница Приорбанка, где и предложат бесплатно оформить Яркую карту и тем самым сэкономить 25 рублей. Пользоваться ею без ежемесячных комиссий можно 4 года. Один человек может оформить только одну Яркую карту. Выпуск карточки также доступен детям от 14 лет. QR-коды на выпуск бесплатных карт действуют по 1 августа.

Кроме того, покупатели воды могут принять участие в рекламной игре и выиграть ценные призы. Для этого необходимо зарегистрировать чек на сайте Бонаква. Среди призов – 800 «Ярких карт» со 100 рублями от Приорбанка. Также можно получить один из 480 сертификатов на покупки в интернет-гипермаркете 21vek или 160 умных часов, а также один из 3 суперпризов – неделю отдыха на двоих в санатории «Альфа-Радон».

Яркая карта отличается моментальным манибэком и стильным дизайном. Банк сразу же возвращает 1% на покупки от 10 рублей при расчетах в Беларуси, за границей и в интернете. При этом нет ограничений по сумме выплаты. При манибэке свыше 1 рубля приходит бесплатное SMS, а на остаток свыше 50 рублей каждый месяц начисляют 3%. Больше экономить позволяет программа лояльности KEYcard – дополнительный манибэк в сети партнеров доходит до 10%.