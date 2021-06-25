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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ИДЕЯ БАНКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПО РЯДУ ВКЛАДОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
11:00 28.06.2021
В ЗАО «Идея Банк» приостановлено оформление заключение договоров по ряду вкладов (депозитов) для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 26 июня 2021 года приостановлено заключение договоров по следующим вкладам (депозитам) в национальной валюте: «Базовый 3 безотзывный», «Фирменный 3 безотзывный», «Онлайн 3 безотзывный», «Фирменный онлайн 3 безотзывный».
Кроме того, приостановлено заключение договоров по депозитам в иностранной валюте: «Валютный 3 безотзывный», «Валютный фирменный 3 безотзывный», «Валютный онлайн 3 безотзывный», «Валютный фирменный онлайн 3 безотзывный», «Валютный 3 отзывный», «Валютный фирменный 3 отзывный», «Валютный онлайн 3 отзывный» и«Валютный фирменный онлайн 3 отзывный».
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