В ЗАО «Идея Банк» приостановлено оформление заключение договоров по ряду вкладов (депозитов) для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 26 июня 2021 года приостановлено заключение договоров по следующим вкладам (депозитам) в национальной валюте: «Базовый 3 безотзывный», «Фирменный 3 безотзывный», «Онлайн 3 безотзывный», «Фирменный онлайн 3 безотзывный».

Кроме того, приостановлено заключение договоров по депозитам в иностранной валюте: «Валютный 3 безотзывный», «Валютный фирменный 3 безотзывный», «Валютный онлайн 3 безотзывный», «Валютный фирменный онлайн 3 безотзывный», «Валютный 3 отзывный», «Валютный фирменный 3 отзывный», «Валютный онлайн 3 отзывный» и«Валютный фирменный онлайн 3 отзывный».