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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТАРИФЫ ПО РКО ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ В БСБ БАНКЕ С 5 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯТСЯ
09:44 28.06.2021
В ЗАО «БСБ Банк» с 5 июля 2021 года изменится плата за операции по расчетно-кассовому обслуживанию бизнес-клиентов в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь прием и пересчет наличных денег от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отделениях ЗАО «БСБ Банк» для зачисления на их текущие расчетные счета, открытые в банке (тариф 1.7.1.) составит 0,05% за операцию.
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