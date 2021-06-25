В ЗАО «БСБ Банк» с 5 июля 2021 года изменится плата за операции по расчетно-кассовому обслуживанию бизнес-клиентов в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь прием и пересчет наличных денег от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отделениях ЗАО «БСБ Банк» для зачисления на их текущие расчетные счета, открытые в банке (тариф 1.7.1.) составит 0,05% за операцию.