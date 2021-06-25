В ЗАО «Альфа-Банк» с 1 июля 2021 года вступят в силу изменения в Перечень вознаграждений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, операции пополнения наличными текущего счета, а также снятия наличных с текущего счета становятся платными.

При оформлении операции через специалиста отделения стоимость услуги составит 2 BYN.

Введение комиссионного вознаграждения не коснется операций по вкладам, доверительному управлению, а также иных операций, входящих в перечень исключений.

Бесплатно совершить операцию с наличными по счетам в BYN, USD, EUR, RUB можно с использованием карты в кассах банка, а также в сети банкоматов ЗАО «Альфа Банк».

Кроме того, исключен индивидуальный тариф за исполнение платежных инструкция клиента в пользу отдельных категорий получателей