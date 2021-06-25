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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК С 1 ИЮЛЯ ДЕЛАЕТ ОПЕРАЦИИ ПОПОЛНЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА, А ТАКЖЕ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ ПЛАТНЫМИ
17:41 25.06.2021
В ЗАО «Альфа-Банк» с 1 июля 2021 года вступят в силу изменения в Перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, операции пополнения наличными текущего счета, а также снятия наличных с текущего счета становятся платными.
При оформлении операции через специалиста отделения стоимость услуги составит 2 BYN.
Введение комиссионного вознаграждения не коснется операций по вкладам, доверительному управлению, а также иных операций, входящих в перечень исключений.
Бесплатно совершить операцию с наличными по счетам в BYN, USD, EUR, RUB можно с использованием карты в кассах банка, а также в сети банкоматов ЗАО «Альфа Банк».
Кроме того, исключен индивидуальный тариф за исполнение платежных инструкция клиента в пользу отдельных категорий получателей
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