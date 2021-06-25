БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В МОБИЛЬНОМ БАНКЕ EPARITET ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

17:09 25.06.2021 ОАО «Паритетбанк» сообщает о появлении новых функциональных возможностях Мобильного банка eParitet. Теперь клиенты в мобильном банке могут: осуществить первый вход через SMS-код без использования ЭЦП; подписать заявление на открытие дополнительных счетов; пополнить валютный депозит; погасить валютный кредит; отозвать депозит.