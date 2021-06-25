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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В МОБИЛЬНОМ БАНКЕ EPARITET ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
17:09 25.06.2021
ОАО «Паритетбанк» сообщает о появлении новых функциональных возможностях Мобильного банка eParitet.
Теперь клиенты в мобильном банке могут: осуществить первый вход через SMS-код без использования ЭЦП; подписать заявление на открытие дополнительных счетов; пополнить валютный депозит; погасить валютный кредит; отозвать депозит.
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