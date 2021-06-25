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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
C 1 ИЮЛЯ БПС-СБЕРБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПЛАТУ ПЕРЕВОДОВ MONEYGRAM
16:27 25.06.2021
C 1 июля 2021 года ОАО «БПС-Сбербанк» прекращает выплату срочных денежных переводов Moneygram, сообщает пресс-служба банка.
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