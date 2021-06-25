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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БСБ БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ЗАРПЛАТНЫЕ ПАКЕТЫ


15:53 25.06.2021

ЗАО «БСБ Банк» с 1 июля 2021 года предлагает действующим и новым клиентам возможность перейти на новые зарплатные пакеты с низкими ставками на зачисление заработной платы, корпоративными картами и бонусами для руководителей компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой же даты прекращается подключение клиентов к зарплатным пакетам №1, 2, 3 и 4 для IT-компаний.
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