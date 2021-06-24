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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ДКБО И ОПУБЛИКОВАЛ ОФЕРТУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА


12:05 25.06.2021

ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в ДКБО и опубликовало оферту об изменении условий кредитного договора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиентам, с которыми по 24 июня 2021 года заключены кредитные договоры по предоставлению банковских продуктов «Кредитная карточка для физических лиц», «Альфа-Овердрафт», «Кредит онлайн», «Видеокредит», «Альфа-Обновление», «Покупка частями», «Красная карта», «Красная карта плюс», «POS-кредит», «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит фирменный», «Кредит на товары отечественного производства», «Карта «100 дней», ЗАО «Альфа-Банк» предлагает оферту на изменение с 6 июля 2021 года условий.

Изменения предусматривают дополнение Общих условий кредитования физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк» (приложение 9«б» к Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк») банковским продуктом «Потребительский кредит».

Акцепт оферты считается полученным, если по 5 июля 2021 года включительно клиент письменно (заявление, представленное клиентом при личной явке в банк и предъявления документа, удостоверяющего личность) не уведомит банк об отказе от акцепта оферты.
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