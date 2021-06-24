ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИНВЕСТПЛАТФОРМА БАНКА БЕЛВЭБ ВЫПУСТИЛА НОВЫЕ ТОКЕНЫ С БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИЕЙ


11:07 25.06.2021

ООО «Лизинг Ресурс» выпустило на инвестиционной платформе FINSTORE.BY токены в долларах США, обеспеченные банковской гарантией Банка БелВЭБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО "Банк БелВЭБ", для инвестирования предлагается выпуск токенов на сумму 500 тыс. долларов США: со ставкой дохода 6% годовых сроком на 4 года. Привлекаемые финансовые ресурсы предполагается использовать для финансирования текущей, инвестиционной, финансовой деятельности компании.

Банковская гарантия свидетельствует об обязательстве Банка БелВЭБ возвратить владельцу токенов инвестированные средства на сумму приобретенных токенов в случае неисполнения данного требования со стороны «Лизинг Ресурс».

Это вторая сделка на белорусском рынке по размещению открытого выпуска токенов с банковской гарантией. Первый такой выпуск состоялся в октябре 2020 года в партнерстве с Китайско-Белорусским совместным закрытым акционерным обществом «Компания по развитию индустриального парка».

«Лизинг ресурс» занимает 3-е место в республике по рентабельности капитала и 4-е – по объему операций инвестиционного лизинга в сегменте «Машины и оборудование».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.06.2021
валюта курс
EUR 3.0246
USD 2.5335
RUB 3.5033
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0246 -0.0014
USD 2.5335 -0.0027
RUB 3.5033 +0.013
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0200 3.0230
USD 2.5280 2.5300
RUB 3.4920 3.5050
подробнее

Конвертация в банках
на 25.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 86.1500 86.5500
EUR/USD 1.1930 1.1970
USD/RUB 72.1500 72.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте