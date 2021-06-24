ООО «Лизинг Ресурс» выпустило на инвестиционной платформе FINSTORE.BY токены в долларах США, обеспеченные банковской гарантией Банка БелВЭБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО "Банк БелВЭБ", для инвестирования предлагается выпуск токенов на сумму 500 тыс. долларов США: со ставкой дохода 6% годовых сроком на 4 года. Привлекаемые финансовые ресурсы предполагается использовать для финансирования текущей, инвестиционной, финансовой деятельности компании.

Банковская гарантия свидетельствует об обязательстве Банка БелВЭБ возвратить владельцу токенов инвестированные средства на сумму приобретенных токенов в случае неисполнения данного требования со стороны «Лизинг Ресурс».

Это вторая сделка на белорусском рынке по размещению открытого выпуска токенов с банковской гарантией. Первый такой выпуск состоялся в октябре 2020 года в партнерстве с Китайско-Белорусским совместным закрытым акционерным обществом «Компания по развитию индустриального парка».

«Лизинг ресурс» занимает 3-е место в республике по рентабельности капитала и 4-е – по объему операций инвестиционного лизинга в сегменте «Машины и оборудование».