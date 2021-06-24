ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 1 июля 2021 года снижает стоимость за переводы со счетов юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стоимость переводов со счетов юридических лиц на счета получателей, открытые в банках-нерезидентах, входящих в Группу ВТБ, составит 15 долларов США / 15 евро / 900 российских рублей за один платеж.

В связи с общими изменениями к тарификации платежей в рамках Группы ВТБ из перечня услуг, включенных в линейку тарифных планов (пакетов) «Новые возможности» (ВТБ-Предприниматель, ВТБ-Комфорт, ВТБ-Привилегии, ВТБ-Комфорт+, ВТБ-Привилегии+) исключаются услуги по исполнению переводов за пределы и Беларуси на счета получателей, открытых в Банке ВТБ ПАО (данная услуга будет тарифицироваться по новым тарифам: 15 долларов США / 15 евро / 900 российских рублей за один платеж).

Группа ВТБ - Банк ВТБ ПАО (Российская Федерация), VTB (Europe) SE и филиал Банк ВТБ ПАО в Шанхае (Китай).