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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ БЕЛВЭБ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ УВЕЛИЧАТСЯ С 25 ИЮНЯ


17:59 24.06.2021

С 25 июня 2021 г. ОАО "Банк БелВЭБ" увеличивает процентные ставки по срочным банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь заключаемым договорам процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в долларах США на 3 месяца составил 2,1%, на 7 месяцев – 2,5%, на 13 месяцев - 3,1%, на 24 месяца - 3,1%.

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в евро на 3 месяца –составит 1,8%, на 7 месяцев – 2,2%, на 13 месяцев - 2,7%, на 24 месяца - 2,7%.

Ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в российских рублях на 3 месяца - 6,4%, на 7 месяцев – 5,0%, на 13 месяцев - 6,9%, на 24 месяца - 6,9%.
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