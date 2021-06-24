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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОБЪЕМ АКТИВОВ БАНКА РАЗВИТИЯ К КОНЦУ 2020 ГОДА ДОСТИГ 7,9% ВВП БЕЛАРУСИ
14:57 24.06.2021
Объем активов Банка развития к концу 2020 года достиг 7,9% ВВП Беларуси. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре «Влияние инвестиций Банка развития на экономику Республики Беларусь в 2020 году».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Банке развития, в обзоре представлена информация об основных направлениях деятельности финучреждения через призму макроэкономических показателей, показателей регионального развития и отдельных видов экономической деятельности. Составной частью обзора является оценка фактического и ожидаемого социально-экономического эффекта от проектов в промышленности и сельском хозяйстве, реализованных в 2020 году при финансовой поддержке банка, а также программы Банка развития по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства.
Согласно обзору, общий объем финансирования банком национальной экономики составил 3,9 млрд рублей, или 2,7% к ВВП, и по сравнению с 2019 годом увеличился на 53,1%.
Банк развития оставался лидером в банковской системе по выданным долгосрочным кредитам в национальной валюте (на срок свыше 1 года). По отношению к задолженности юридических лиц по аналогичным кредитам, выданным коммерческими банками, кредиты Банка развития составили 42,8% на конец 2020 года.
Финансирование инвестиционных и иных проектов составляет более половины от общего объема предоставленных Банком развития средств на поддержку экономики. На эти цели в 2020 году было выдано 2,2 млрд. руб. (на 37,9% выше показателей 2019 года).
В структуре финансирования банком экономики увеличивается доля финансирования экспорта и МСП; объем средств, направленных на поддержку МСП, увеличился в 2020 году более чем в 2 раза.
Финансирование Банком развития проектов транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры увеличилось в 2020 году на 67,8% и составило в структуре выданных банком инвестиционных кредитов 39,1%.
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