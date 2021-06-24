ЗАО «МТБанк» информирует об изменениях в структуре акционерного капитала в связи с завершением сделки по приобретению 100% акций холдинговой компании MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED, которой принадлежит более 99% акций ЗАО «МТБанк».

Согласно информации, покупателем выступила компания Stoneva Limited бизнесмена Ромео Абдо, осуществляющего бизнес как в Беларуси, так и в странах Азии, Африки и Европы с приоритетами в секторах телекоммуникаций, информационных технологий и коммерческой недвижимости. В Беларуси Ромео Абдо является одним из основателей группы компаний BNK Estate, которая построила в Минске торгово-развлекательный центр Galileo, бизнес-центры Rubin Plaza и Silver Tower. Решение о приобретении контрольного пакета в ЗАО «МТБанк» было принято с учетом инвестиционной привлекательности банка и опыта инвестиций в банковский сектор партнеров по бизнесу.

Партнеры по бизнесу Ромео Абдо ранее принимали участие в создании в Республике Беларусь Закрытого акционерного общества «Банк международной торговли и инвестиций» (ЗАО «Межторгбанк»). Впоследствии ЗАО «Межторгбанк» был приобретен консорциумом «Альфа-групп». В настоящее время партнеры бизнесмена являются совладельцами двух крупных банков Непала.

Привлечение инвестора позволит банку выйти на новые международные рынки финансовых ресурсов, в том числе стран Ближнего Востока и Азии.

Акции были приобретены у прежних бенефициарных собственников ЗАО «МТБанк» – компаний Энерго-Оил и Белнефтегаз, которые владели банком с 2015 года. Несмотря на непрофильность банковского бизнеса в инвестиционном портфеле и готовность к потенциальной продаже банка, предыдущие собственники рассматривали финансовый институт как приоритетное бизнес-направление. За 6 лет банк прошел существенную трансформацию, превратившись из преимущественно розничного банка в универсальный банк, и усилил свое присутствие в бизнес-сегменте. За это время был запущен целый ряд новых продуктов, многие из которых стали уникальными для финансового рынка Беларуси. Успехи ЗАО «МТБанк» подтверждаются ростом капитала более чем в 3 раза и недавней сделкой по приобретению ЗАО «Идея Банк» у Getin Holding S.A. и Getin International S.A. (Польша).

«Состоявшаяся продажа ЗАО «МТБанк» стала результатом проводимой более года работы по поиску потенциального инвестора с целью оптимизации инвестиционного портфеля компаний», - отметили в банке.