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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ПЛЮС К СТАБИЛЬНОСТИ»
10:15 24.06.2021
ОАО «Белагропромбанк» с 24 июня 2021 года увеличило размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» сроком хранения 185 календарных дней до 19,5% годовых. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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