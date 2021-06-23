БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ПЛЮС К СТАБИЛЬНОСТИ»

10:15 24.06.2021 ОАО «Белагропромбанк» с 24 июня 2021 года увеличило размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» сроком хранения 185 календарных дней до 19,5% годовых. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.