БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МАКСИМАЛЬНЫЙ СУТОЧНЫЙ ЛИМИТ ПО ТОРГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ С КАРТОЧКАМИ БАНКА БЕЛВЭБ С 1 ИЮЛЯ УВЕЛИЧИТСЯ

17:38 23.06.2021 ОАО «Банк БелВЭБ Банк» внесло изменения в типовые шаблоны лимитов совершения операций по банковским платежным карточкам. Так, с 1 июля 2021 года максимальная сумма индивидуального лимита по личным карточкам, который может быть установлен в услуге Интернет-Банк» и в мобильном приложении UP для операций оплаты товаров (услуг) на территории Беларуси (в сутки), увеличится до 100 тыс. рублей. Ранее эта сумма составляла 24 тыс. рублей. Таким образом Банк БелВЭБ расширяет возможности управления лимитом по расчетам карточками в организациях торговли (сервиса).