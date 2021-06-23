ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МАКСИМАЛЬНЫЙ СУТОЧНЫЙ ЛИМИТ ПО ТОРГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ С КАРТОЧКАМИ БАНКА БЕЛВЭБ С 1 ИЮЛЯ УВЕЛИЧИТСЯ


17:38 23.06.2021

ОАО «Банк БелВЭБ Банк» внесло изменения в типовые шаблоны лимитов совершения операций по банковским платежным карточкам.

Так, с 1 июля 2021 года максимальная сумма индивидуального лимита по личным карточкам, который может быть установлен в услуге Интернет-Банк» и в мобильном приложении UP для операций оплаты товаров (услуг) на территории Беларуси (в сутки), увеличится до 100 тыс. рублей. Ранее эта сумма составляла 24 тыс. рублей.

Таким образом Банк БелВЭБ расширяет возможности управления лимитом по расчетам карточками в организациях торговли (сервиса).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2021
валюта курс
EUR 3.0185
USD 2.5368
RUB 3.4673
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0260 +0.0075
USD 2.5362 -0.0006
RUB 3.4903 +0.023
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0250 3.0330
USD 2.5350 2.5380
RUB 3.4850 3.4950
подробнее

Конвертация в банках
на 23.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1930 1.1970
EUR/RUB 86.7000 86.9500
USD/RUB 72.6000 72.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте