ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 30 июня 2021 года расширяет возможности своих банкоматов с функцией Cash Recycling, запуская новый сервис пополнения наличными денежными средствами банковских платежных карточек в режиме онлайн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуга позволяет пополнить в банкомате с функцией Cash Recycling карточку по ее реквизитам (вводу в банкомате полного номера пополняемой карточки и номера телефона отправителя средств) с использованием наличных белорусских рублей или непосредственно банковской платежной карточки.

Комиссия за пополнение наличными карточек Visa и Mastercard, эмитированных банками Беларуси, составит 1,4% от суммы операции (минимум 1 BYN). При пополнении карточек банка ВТБ (Беларусь) комиссия не устанавливается.