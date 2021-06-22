ЗАО «Банк «Решение» запустило торговую площадку для корпоративного бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пользователи торговой площадки могут совершать валютно-обменные операции онлайн без необходимости дозвона в банк, следить за курсами в режиме реального времени и фиксировать наиболее приемлемый курс, заключать сделку по выгодному курсу в моменте, а сами расчеты с банком производить до конца текущего банковского дня и совершать сделки на бирже онлайн через площадку.

Кроме того, можно общаться с дилером банка в чате торговой площадки, в том числе запросить индивидуальный курс у банка.