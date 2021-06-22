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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОВЫСИЛИСЬ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ, ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
09:58 23.06.2021
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 22 июня 2021 года повысило ставки по вкладам физических лиц в белорусских рублях, долларах США и евро (по вновь заключаемым договорам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимальное увеличение ставки коснулось безотзывных вкладов в белорусских рублях со сроком 190 дней и 395 дней, по которым ставка увеличена на 5,10%.
По безотзывным вкладам в долларах США со сроком размещения 190 дней ставка увеличена на 0,65%, по безотзывным вкладам в евро - на 0,79%.
Наиболее привлекательную ставку – 18,30% годовых – можно получить при размещении вклада «ВТБ-Enter» в белорусских рублях на срок 95 дней, 395 дней, 732 дня и 3 года.
Выгодное предложение от банка получат вкладчики при размещении срочных безотзывных депозитов в долларах США и евро: ставка по ним составит 2,30% и 1,20% годовых соответственно при размещении на срок 395 дней и 732 дня. Размещение данного типа вклада осуществляется с использованием Интернет-банка и в М- банкинга.
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