ЗАО «МТБанк» внесло изменений в условия публичной оферты по заключению договора об использовании банковской платежной карточки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, актуализирован раздел «Термины и определения».

Кроме того, добавлено, что причиной возникновения неурегулированного остатка задолженности могут быть изменения курсов валют, применяемых при обработке операций по зачислению денежных средств на карточку, совершенных в устройствах (сервисах) иных банков, на дату и время обработки кредитовой авторизации и на дату и время обработки в процессинговой системе финансового подтверждения (клиринга), полученного от платежной системы, если сумма кредитовой авторизации превышает сумму финансового подтверждения (клиринга), полученного от платежной системы;

Банк получил право зачислять на счет (списывать со счета) платежным ордером сумму курсовой разницы по операции перевода денежных средств на карточку, совершенную в устройствах (сервисах) иных банков, в валюте, отличной от валюты счета.