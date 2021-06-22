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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ С 1 ИЮЛЯ УВЕЛИЧИТ МАКСИМАЛЬНЫЙ СУТОЧНЫЙ ЛИМИТ ПО ТОРГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ С КАРТОЧКАМИ
16:53 22.06.2021
ОАО «Банк БелВЭБ Банк» внесло изменения в типовые шаблоны лимитов совершения операций по банковским платежным карточкам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 июля 2021 года максимальная сумма индивидуального лимита по личным карточкам, который может быть установлен в услуге Интернет-Банк» и в мобильном приложении UP для операций оплаты товаров (услуг) на территории Беларуси (в сутки), увеличена до 100 тыс. рублей.
Ранее эта сумма составляла 24 тыс. рублей.
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