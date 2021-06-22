БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

16:16 22.06.2021 С 23 июня 2021 г. Вступают в силу изменения в перечне вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты выдача наличных денежных средств в кассах банка по платежным карточкам ЗАО «МТБанк» будет бесплатной.