|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:16 22.06.2021
С 23 июня 2021 г. Вступают в силу изменения в перечне вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» физическим лицам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты выдача наличных денежных средств в кассах банка по платежным карточкам ЗАО «МТБанк» будет бесплатной.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2021
Курсы в банках
на 22.06.2021
Конвертация в банках
на 22.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте