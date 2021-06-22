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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С УЧАСТИЕМ БЕЛАРУСБАНКА В БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗОВАН НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ
15:23 22.06.2021
Интернет-магазинам Беларуси и их клиентам стала доступна технология токенизации MDES for Merchants (М4М), сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО "АСБ Беларусбанк".
Технологию MDES for Merchants (М4М) в Беларуси реализовала международная платежная система Mastercard совместно с Беларусбанком и провайдером электронных платежей Assist. Она обеспечивает оптимальный баланс между удобством и безопасностью интернет-платежей: токенами будут защищаться данные карт пользователя, привязанных к конкретному интернет-магазину, а не отдельные транзакции по ним.
Преимуществом внедрения MDES for Merchants (М4М) для держателей карт является тот факт, что при перевыпуске платежного средства с прежним номером не нужно заново вводить его реквизиты на сервисах, к которым оно было привязано: в случае, если эти торговые предприятия подключены к системе, банк-эмитент обновит данные в автоматическом режиме.
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