С УЧАСТИЕМ БЕЛАРУСБАНКА В БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗОВАН НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ

15:23 22.06.2021 Интернет-магазинам Беларуси и их клиентам стала доступна технология токенизации MDES for Merchants (М4М), сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО "АСБ Беларусбанк". Технологию MDES for Merchants (М4М) в Беларуси реализовала международная платежная система Mastercard совместно с Беларусбанком и провайдером электронных платежей Assist. Она обеспечивает оптимальный баланс между удобством и безопасностью интернет-платежей: токенами будут защищаться данные карт пользователя, привязанных к конкретному интернет-магазину, а не отдельные транзакции по ним. Преимуществом внедрения MDES for Merchants (М4М) для держателей карт является тот факт, что при перевыпуске платежного средства с прежним номером не нужно заново вводить его реквизиты на сервисах, к которым оно было привязано: в случае, если эти торговые предприятия подключены к системе, банк-эмитент обновит данные в автоматическом режиме.