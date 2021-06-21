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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ ДАБРАБЫТ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ


14:08 22.06.2021

Банк Дабрабыт разработал для малого бизнеса пакет услуг «Бизнес: Легкий».

С его помощью индивидуальные предприниматели могут открыть счет и обслуживаться в банке без абонентской платы. Взымается лишь 1% от входящих поступлений, но не более 50 рублей в месяц.

Пакет «Бизнес: Легкий» ориентирован на индивидуальных предпринимателей, которые планируют открыть счет в белорусских рублях. Его пользователи оплачивают 1% от входящих поступлений, большинство других услуг, включая перечисление личного дохода на карточку, оказывается бесплатно.

В рамках пакета индивидуальные предприниматели могут без комиссий совершать неограниченное количество платежей и выводить собственный доход на личную дебетовую карту. Имеется возможность подключения 1 дебетовой карты для личных расходов и 1 корпоративной карты для оплаты хозяйственных расходов. Бесплатно предоставляется доступ к мобильному банку и интернет-банкингу.

Дополнительно предпринимателям доступны проверки контрагентов на чистоту деловой репутации в базах данных Беларуси и России через сервис Control. На пакете «Бизнес: Легкий» предусмотрено до 5 бесплатных онлайн проверок в месяц.

В Банке Дабрабыт подчеркивают, что данное предложение может быть особенно интересно начинающим предпринимателям.

«Когда дело только открывается, часто так бывает, что между открытием счета и первыми поступленими денежных средств проходит некоторое время. А если выбрано банковское обслуживание с абонентской платой, хочешь не хочешь – ее вносить придется. Поэтому мы разработали более гибкий вариант, который позволяет платить по минимуму или не платить вовсе, когда бизнес только становится на ноги и нарабатывается клиентская база. Максимальный размер комиссии ограничен условием, согласно которому 1% от входящих поступлений взыскивается в случае, если объем поступлений не превышает 5000 рублей в месяц. После превышения этого порога зачисление денежных средств осуществляется без взымания оплаты», – пояснили в Банке Дабрабыт.

Оформить пакет «Бизнес: Легкий» индивидуальные предприниматели могут и без посещения офиса Банка Дабрабыт. Достаточно оставить заявку онлайн, и менеджер банка привезет на подпись все необходимые документы.
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