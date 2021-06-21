С 1 июля 2021 года в ОАО «Белгазпромбанк» увеличится стоимость тарифов на услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для клиентов, обслуживающихся в рамках пакетов операций, увеличится стоимость абонентской платы и банковских переводов сверх количества, предусмотренного в пакетах. Для не подключенных к пакетам операций клиентов увеличится стоимость банковских переводов в белорусских рублях.

Кроме того, с 9 июля 2021 года вводится новое комиссионное вознаграждение «Регистрация и внесение изменений/информации об исполнении валютных договоров бизнес-клиентов на веб-портале НБ РБ» (п.13 перечня).

С основными изменениями условий обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно ознакомиться на сайте банка.