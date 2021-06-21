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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 1 ИЮЛЯ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ УВЕЛИЧИТСЯ СТОИМОСТЬ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
12:22 22.06.2021
С 1 июля 2021 года в ОАО «Белгазпромбанк» увеличится стоимость тарифов на услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для клиентов, обслуживающихся в рамках пакетов операций, увеличится стоимость абонентской платы и банковских переводов сверх количества, предусмотренного в пакетах. Для не подключенных к пакетам операций клиентов увеличится стоимость банковских переводов в белорусских рублях.
Кроме того, с 9 июля 2021 года вводится новое комиссионное вознаграждение «Регистрация и внесение изменений/информации об исполнении валютных договоров бизнес-клиентов на веб-портале НБ РБ» (п.13 перечня).
С основными изменениями условий обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно ознакомиться на сайте банка.
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