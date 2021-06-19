ОАО "Банк Дабрабыт" с 22 июня 2021 года изменяет условия по срочным банковским вкладам (депозитам) в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу "Хуткi" появилась возможность размещения денежных средств на более долгий срок – 13 ,24, 37 и 61 месяц.

Размер процентной ставки по заключаемым договорам срочного банковского вклада "Хуткi" в долларах США, евро и российских рублях для всех каналов продаж составит:

USD на 13 месяцев и 24 месяца – 2,3%, на 37 месяцев – 2,5% годовых, 61 месяц – 2,7%;

ЕUR на 13 месяцев и 24 месяца – 1,3%, на 37 месяцев – 1,5% годовых, 61 месяц – 1,7%;

RUB на 13 месяцев и 24 месяца – 9%, на 37 месяцев – 8% годовых, 61 месяц – 8%.