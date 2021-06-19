БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ № 774 В МИНСКЕ

16:50 21.06.2021 ОАО «СтатусБанк» приостанавливает с 22 июня 2021 года работу УРМ № 774 в Минске (ул. Казимировская, д. 6. Гипермаркет «Евроопт»). Об \том ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.