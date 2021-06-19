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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ № 774 В МИНСКЕ
16:50 21.06.2021
ОАО «СтатусБанк» приостанавливает с 22 июня 2021 года работу УРМ № 774 в Минске (ул. Казимировская, д. 6. Гипермаркет «Евроопт»). Об \том ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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