|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:18 21.06.2021
ОАО "Технобанк" с 21 июня 2021 года изменило процентные ставки, а также возобновило прием денежных средств по вкладам для физических лиц в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу "Оптимальный" на 180 дней ставка теперь 5,2% годовых, по отзывному вкладу "Выгодный" на 45 дней – 3,25% годовых.
По безотзывному вкладу "ТРИумф" на 95 дней ставка 5,2% годовых, по отзывному вкладу "Новая Вершина" на 365 дней – 3,25% годовых, по безотзывному вкладу "Отличный" на 365 дней – 5,2% годовых и по безотзывному вкладу "Новый" на 735 дней – 6,5% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 21.06.2021
Курсы в банках
на 21.06.2021
Конвертация в банках
на 21.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте