ОАО "Технобанк" с 21 июня 2021 года изменило процентные ставки, а также возобновило прием денежных средств по вкладам для физических лиц в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу "Оптимальный" на 180 дней ставка теперь 5,2% годовых, по отзывному вкладу "Выгодный" на 45 дней – 3,25% годовых.

По безотзывному вкладу "ТРИумф" на 95 дней ставка 5,2% годовых, по отзывному вкладу "Новая Вершина" на 365 дней – 3,25% годовых, по безотзывному вкладу "Отличный" на 365 дней – 5,2% годовых и по безотзывному вкладу "Новый" на 735 дней – 6,5% годовых.