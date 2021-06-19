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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ЗАПУСТИЛИ ЛЕТНИЙ ДЕПОЗИТ
15:51 21.06.2021
ОАО "АСБ Беларусбанк" добавило в свою линейку вкладов безотзывный депозит «Летний бриз» сроком на 120 дней.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по депозиту — 19,5% годовых, минимальная сумма вклада — 50 белорусских рублей. Расходные операции можно совершать в пределах начисленных процентов, у клиентов есть возможность пополнять сумму депозита.
Кроме того, по вкладу предусмотрено однократное автоматическое перезаключение на новый срок, капитализация процентов каждый месяц и в день наступления срока возврата вклада.
Безотзывный депозит «Летний бриз» можно открыть на имя другого человека.
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