ОАО "АСБ Беларусбанк" добавило в свою линейку вкладов безотзывный депозит «Летний бриз» сроком на 120 дней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по депозиту — 19,5% годовых, минимальная сумма вклада — 50 белорусских рублей. Расходные операции можно совершать в пределах начисленных процентов, у клиентов есть возможность пополнять сумму депозита.

Кроме того, по вкладу предусмотрено однократное автоматическое перезаключение на новый срок, капитализация процентов каждый месяц и в день наступления срока возврата вклада.

Безотзывный депозит «Летний бриз» можно открыть на имя другого человека.