БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК 9 ИЮЛЯ ЗАКРЫВАЕТ РКЦ № 4 В МИНСКЕ

10:54 21.06.2021 ЗАО «Идея Банк» 9 июля 2021 года закрывает расчетно-кассовый центр № 4 в Минске (ул. В. Хоружей, 8. Комаровский рынок). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.