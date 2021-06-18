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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК 9 ИЮЛЯ ЗАКРЫВАЕТ РКЦ № 4 В МИНСКЕ
10:54 21.06.2021
ЗАО «Идея Банк» 9 июля 2021 года закрывает расчетно-кассовый центр № 4 в Минске (ул. В. Хоружей, 8. Комаровский рынок). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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