Банк развития Беларуси увеличит финансирование госпрограмм в 2021 году на 55,28 млн рублей, или на 5,6%, до 347,94 млн рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина № 334 от 15 июня 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Банке развития, дополнительный объем кредитных ресурсов предусматривается на финансирование: ГП «УКС города Витебска» в рамках реконструкции путепровода и ул. Гагарина в Витебске (дополнительно 16,0 млн рублей); ГОУП «УКС Гродненского облисполкома» в рамках реконструкции моста (дополнительно 28,3 млн рублей).

Кроме того, на финансирование мероприятий по указу от 8 июня 2015 г. № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области» предусмотрено 10,97 млн рублей.

Общий объем финансирования Банком развития государственных программ и мероприятий в 2021 году составит 1,044 млрд рублей в эквиваленте.