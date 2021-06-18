БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БТА БАНК ИЗМЕНЯЕТ ТИП КАПИТАЛИЗАЦИИ ДЛЯ РЯДА ВКЛАДОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

17:25 18.06.2021 ЗАО «БТА Банк» с 18 июня 2021 г. меняет тип капитализации по вновь оформляемым вкладам (депозитам) для физических лиц. Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, устанавливается ежедневная капитализация для следующих вкладов в USD/EUR: «Открытие» (процентная ставка - 1,25%/1,00%); «БТА Рекордный» (процентная ставка - 1,25%/1,00%) и «Я надежен» (процентная ставка - 2,30%/1,30%).