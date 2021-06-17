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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКОМАТАХ БЕЛИНВЕСТБАНКА С ФУНКЦИЕЙ СASH-IN ДОСТУПНА ОПЛАТА УСЛУГ НАЛИЧНЫМИ БЕЗ КАРТОЧКИ
12:40 18.06.2021
В банкоматах Белинвестбанка с функцией сash-in доступна оплата услуг наличными без карточки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкоматы не дают сдачи. Если она требуется, то будет предложено перевести остаток на оплату услуг мобильного оператора или на благотворительность.
С алгоритмом действий при оплате услуг наличными без карточки можно ознакомиться здесь.
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