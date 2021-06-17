В банкоматах Белинвестбанка с функцией сash-in доступна оплата услуг наличными без карточки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкоматы не дают сдачи. Если она требуется, то будет предложено перевести остаток на оплату услуг мобильного оператора или на благотворительность.

С алгоритмом действий при оплате услуг наличными без карточки можно ознакомиться здесь.