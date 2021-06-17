ЗАО «МТБанк» внесло изменения в договоры об использовании банковской платежной карточки, заключенные с клиентами - физическими лицами с использованием общих условий договора, путем размещения новых редакций общих условий договоров, и публичных оферт об изменении общих условий договоров на сайте банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в общие условия договора внесены следующие изменения:

актуализирован раздел «Термины и определения»;

добавлено, что причиной возникновения неурегулированного остатка задолженности могут быть изменения курсов валют, применяемых при обработке операций по зачислению денежных средств на карточку, совершенных в устройствах (сервисах) иных банков, на дату и время обработки кредитовой авторизации и на дату и время обработки в процессинговой системе финансового подтверждения (клиринга), полученного от платежной системы, если сумма кредитовой авторизации превышает сумму финансового подтверждения (клиринга), полученного от платежной системы;

дополнены правом банка зачислять на счет (списывать со счета) платежным ордером сумму курсовой разницы по операции перевода денежных средств на карточку, совершенную в устройствах (сервисах) иных банков, в валюте, отличной от валюты счета.

Основные изменения в правила БПК пользования банковскими платежными карточками ЗАО «МТБанк»:

актуализирован раздел «Термины и определения»;

расширен перечень причин возникновения неурегулированного остатка задолженности (п. 4.7.1).

Изменения вступают в силу с 28 июня 2021 года.