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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОРЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ
11:09 18.06.2021
ЗАО «МТБанк» внесло изменения в договоры об использовании банковской платежной карточки, заключенные с клиентами - физическими лицами с использованием общих условий договора, путем размещения новых редакций общих условий договоров, и публичных оферт об изменении общих условий договоров на сайте банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в общие условия договора внесены следующие изменения:
актуализирован раздел «Термины и определения»;
добавлено, что причиной возникновения неурегулированного остатка задолженности могут быть изменения курсов валют, применяемых при обработке операций по зачислению денежных средств на карточку, совершенных в устройствах (сервисах) иных банков, на дату и время обработки кредитовой авторизации и на дату и время обработки в процессинговой системе финансового подтверждения (клиринга), полученного от платежной системы, если сумма кредитовой авторизации превышает сумму финансового подтверждения (клиринга), полученного от платежной системы;
дополнены правом банка зачислять на счет (списывать со счета) платежным ордером сумму курсовой разницы по операции перевода денежных средств на карточку, совершенную в устройствах (сервисах) иных банков, в валюте, отличной от валюты счета.
Основные изменения в правила БПК пользования банковскими платежными карточками ЗАО «МТБанк»:
актуализирован раздел «Термины и определения»;
расширен перечень причин возникновения неурегулированного остатка задолженности (п. 4.7.1).
Изменения вступают в силу с 28 июня 2021 года.
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