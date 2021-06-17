ОАО «Белгазпромбанк» с 17 июня 2021 года запустило программу кредитования физических лиц «Строим вместе» на строительство и приобретение объектов недвижимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, получить кредиты по новой программе могут физлица, заключившие договоры о долевом строительстве с «Управлением капитального строительства Запад».

Кредит на недвижимость предоставляется под 12% годовых в течение первых 12 месяцев, начиная с 13 месяца размер процентов составит ставка рефинансирования Национального банка + 9,48 п.п. (сейчас ставка рефинансирования 8,5% годовых).

Максимальная сумма кредита в белорусских рублях на срок до 120 месяцев — не более 50% от рыночной стоимости объекта кредитования.

Обеспечением по кредиту является залог финансируемого объекта недвижимости и дополнительно поручительство физических лиц.