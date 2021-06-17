|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ ПРОГРАММУ КРЕДИТОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
09:39 18.06.2021
ОАО «Белгазпромбанк» с 17 июня 2021 года запустило программу кредитования физических лиц «Строим вместе» на строительство и приобретение объектов недвижимости.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, получить кредиты по новой программе могут физлица, заключившие договоры о долевом строительстве с «Управлением капитального строительства Запад».
Кредит на недвижимость предоставляется под 12% годовых в течение первых 12 месяцев, начиная с 13 месяца размер процентов составит ставка рефинансирования Национального банка + 9,48 п.п. (сейчас ставка рефинансирования 8,5% годовых).
Максимальная сумма кредита в белорусских рублях на срок до 120 месяцев — не более 50% от рыночной стоимости объекта кредитования.
Обеспечением по кредиту является залог финансируемого объекта недвижимости и дополнительно поручительство физических лиц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2021
Курсы в банках
на 18.06.2021
Конвертация в банках
на 18.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте