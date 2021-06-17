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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ ДАБРАБЫТ ПОВЫСИЛИСЬ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ


17:47 17.06.2021

ОАО "Банк Дабрабыт" с 17 июня 2021 года повысило ставки по вновь заключаемым договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в российских рублях.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Шчодры» со сроком размещения 3 и 7 месяцев ставка повышена до 5,2%, 13 и 24 месяца – до 9,0%, 37 и 61 месяц – до 8,0% годовых, а также по депозиту «Хуткi» - до 5,2% годовых для всех сроков размещения.

По депозитам «Цудоўны» и вкладу «Добры месяц» со сроком размещения 35 дней ставка утверждена в размере 5,2% годовых.

По вкладу «На Мару» со сроком размещения 3 месяца – 3,25% годовых.
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