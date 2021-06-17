БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БНБ-БАНК ПРОВЕДЕТ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ВЕБИНАР ПО ИЗМЕНЕНИЯМ С 9 ИЮЛЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

16:41 17.06.2021 В связи со вступлением в силу 9 июля 2021 г. новых правил валютного регулирования и контроля касательно порядка регистрации валютных договоров ОАО «БНБ-Банк» 29 июня проведет обучающий вебинар об изменении в валютном законодательстве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на вебинаре также пойдет речь о порядке регистрации валютных договоров на веб-портале Национального банка. В прямом эфире клиенты смогут задать свои вопросы сотрудникам банка. Дополнительная информация о времени проведения и ссылка на вебинар будет направлена всем действующим клиентам банка по системе ДБО «Интернет-Банк».