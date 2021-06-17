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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СТАВКИ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В БЕЛАРУСБАНКЕ ПОВЫСИЛИСЬ


15:49 17.06.2021

ОАО "АСБ Беларусбанк" с 17 июня повысило процентные ставки по действующим срочным безотзывным банковским вкладам в российских рублях, открытым до 16 июня 2021 года (включительно), и по вновь открываемым срочным безотзывным банковским вкладам в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам "Классик Безотзывный свыше года" на срок 13 месяцев - ставка кредита овернайт Центрального банка Российской Федерации (СКО ЦБРФ, на 15 июня составляет 6,5% годовых) плюс 1,6%; на 18 месяцев - СКО ЦБРФ плюс 1,7%; на 30 месяцев - СКО ЦБРФ плюс 1,9%; на 36 месяцев – СКО ЦБРФ плюс 2%.

По вкладам "Детский" на срок 3 года - 8,1% годовых; на 4 года - 8,15% годовых; на 5 лет - 8,2% годовых.

По вкладам "Беларусбанк- онл@йн":

на срок 18 месяцев - до дня истечения первых 3 месяцев хранения (включительно) — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 7,8% годовых; после истечения 3 месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере СКО ЦБРФ плюс 1,8%;

на срок 24 месяца - до дня истечения первых 3 месяцев хранения (включительно) — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 8,0% годовых; после истечения 3 месяцев хранения — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере СКО ЦБРФ плюс 2%;

на срок 36 месяцев - до дня истечения первых 3 месяцев хранения (включительно) — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 8,2% годовых; после истечения 3 месяцев хранения — исходя их переменной годовой процентной ставки в размере СКО ЦБРФ плюс 2,2%.

Установленный размер процентной ставки по действующим срочным банковским вкладам в российских рублях применяется в порядке, определенном публичной офертой (предложением) банка.
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