|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В БЕЛАРУСБАНКЕ ПОВЫСИЛИСЬ
15:49 17.06.2021
ОАО "АСБ Беларусбанк" с 17 июня повысило процентные ставки по действующим срочным безотзывным банковским вкладам в российских рублях, открытым до 16 июня 2021 года (включительно), и по вновь открываемым срочным безотзывным банковским вкладам в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам "Классик Безотзывный свыше года" на срок 13 месяцев - ставка кредита овернайт Центрального банка Российской Федерации (СКО ЦБРФ, на 15 июня составляет 6,5% годовых) плюс 1,6%; на 18 месяцев - СКО ЦБРФ плюс 1,7%; на 30 месяцев - СКО ЦБРФ плюс 1,9%; на 36 месяцев – СКО ЦБРФ плюс 2%.
По вкладам "Детский" на срок 3 года - 8,1% годовых; на 4 года - 8,15% годовых; на 5 лет - 8,2% годовых.
По вкладам "Беларусбанк- онл@йн":
на срок 18 месяцев - до дня истечения первых 3 месяцев хранения (включительно) — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 7,8% годовых; после истечения 3 месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере СКО ЦБРФ плюс 1,8%;
на срок 24 месяца - до дня истечения первых 3 месяцев хранения (включительно) — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 8,0% годовых; после истечения 3 месяцев хранения — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере СКО ЦБРФ плюс 2%;
на срок 36 месяцев - до дня истечения первых 3 месяцев хранения (включительно) — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 8,2% годовых; после истечения 3 месяцев хранения — исходя их переменной годовой процентной ставки в размере СКО ЦБРФ плюс 2,2%.
Установленный размер процентной ставки по действующим срочным банковским вкладам в российских рублях применяется в порядке, определенном публичной офертой (предложением) банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2021
Курсы в банках
на 17.06.2021
Конвертация в банках
на 17.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте