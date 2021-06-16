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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ПЛЮС К СТАБИЛЬНОСТИ» В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
10:36 17.06.2021
ОАО «Белагропромбанк» с 17 июня 2021 года увеличивает размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в зависимости от срока хранения денежных средств размер процентов будет составлять до 2,7% по вкладам в долларах США, до 1,7% для вкладов в евро и до 9,0% годовых для вкладов в российских рублях.
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