ЗАО «Альфа-Банк» с 17 июня 2021 года повышает ставки по вкладам в долларах США, евро и российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по безотзывному вкладу «Альфа-Вклад» в USD сроком на 15 месяцев составит 1,75% годовых, сроком на 25 месяцев - 2,30% годовых, сроком на 55 месяцев - 2,5 годовых.

По безотзывному вкладу «Альфа-Вклад» в EUR сроком на 15 месяцев - 1% годовых, сроком на 25 месяцев - 1,30% годовых, сроком на 55 месяцев - 1,5 годовых.

По безотзывному депозиту «Альфа-Вклад» в RUB сроком на 18 месяцев - 3,25% годовых, сроком на 36 месяцев - 3% годовых, а по безотзывному вкладу «Альфа-Вклад» в RUB сроком на 50 дней - 4,25% годовых.

Для действующих вкладов ставка не меняется.