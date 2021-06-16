|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК С 17 ИЮНЯ ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
17:47 16.06.2021
ЗАО «Альфа-Банк» с 17 июня 2021 года повышает ставки по вкладам в долларах США, евро и российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по безотзывному вкладу «Альфа-Вклад» в USD сроком на 15 месяцев составит 1,75% годовых, сроком на 25 месяцев - 2,30% годовых, сроком на 55 месяцев - 2,5 годовых.
По безотзывному вкладу «Альфа-Вклад» в EUR сроком на 15 месяцев - 1% годовых, сроком на 25 месяцев - 1,30% годовых, сроком на 55 месяцев - 1,5 годовых.
По безотзывному депозиту «Альфа-Вклад» в RUB сроком на 18 месяцев - 3,25% годовых, сроком на 36 месяцев - 3% годовых, а по безотзывному вкладу «Альфа-Вклад» в RUB сроком на 50 дней - 4,25% годовых.
Для действующих вкладов ставка не меняется.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2021
Курсы в банках
на 16.06.2021
Конвертация в банках
на 16.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте