Банк развития досрочно завершил конкурсный отбор заявителей, претендующих на получение кредитов банка для реализации инвестиционных проектов по строительству, в том числе реконструкции, молочно-товарных ферм (МТФ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, победителями конкурса признаны:

РПУП «Гомельоблгаз» с инвестиционным проектом «Молочно-товарный комплекс на 720 дойных коров при д. Цупер Жлобинского района СПУ «Антоновка-Агро»»;

ООО «Новополесский-АГРО» с инвестиционным проектом «Реконструкция МТФ на 800 коров дойного стада с расширением до 2400 голов в районе аг. Новополесский Солигорского района Минской области» Первая очередь;

ОАО «Тышковичи-Агро» с инвестиционным проектом «Строительство молочно-товарной фермы на 680 дойных голов аг. Тышковичи Ивановского района»;

КУП «Гроднооблдорстрой» с инвестиционным проектом «Реконструкция молочно-товарной фермы «Павловичи» сельскохозяйственного филиала «Доброселецкий» Зельвенского района»;

УП «МИНСКОБЛГАЗ» с инвестиционным проектом «Реконструкция фермы «Солоная» по выращиванию молодняка КРС со строительством ДМБ и зданий для содержания нетелей и первотелок вблизи д. Солоная Воложинского района»;

УП «МИНГАЗ» с инвестиционным проектом «Реконструкция молочно-товарной фермы в д. Забродье Вилейского района. 1-я очередь»;

УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» с инвестиционным проектом «Строительство и обслуживание молочно-товарного комплекса на 800 голов дойного стада вблизи д. Понижаны»;

ОАО «Птицефабрика «Дружба» с инвестиционным проектом «Реконструкция фермы под молочно-товарный комплекс в д. Могиляны Барановичского района».