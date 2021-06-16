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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ ЦЕНТР БАНКОВСКИХ УСЛУГ В МИНСКЕ
16:14 16.06.2021
ОАО «СтатусБанк» 16 июня 2021 г. открыло удаленное рабочее место (УРМ) №1 «Грушевка» в Минске (пр-т Дзержинского, 3Б).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в ЦБУ №1 «Грушевка» физические лица смогут открыть счета, получить кредиты и оформить депозиты. Для юридических лиц организовано расчетно-кассовое обслуживание, ведение зарплатных проектов и получение финансирования. Предусмотрен также обмен валют и прием платежей.
В честь открытия с 16 июня для клиентов нового ЦБУ предусмотрены дисконты и бонусы.
Так, для физических лиц с 16 по 30 июня можно оформить кредит «Ваши деньги» по сниженной ставке 17,98% годовых (в других отделениях – от 22%). Деньги перечислят на Статускарту с мани-бэком до 2% и скидками до 50% в магазинах-партнерах.
Кроме того, с 16 по 30 июня здесь можно бесплатно оформить карточку Visa Gold (количество ограничено).
Для юридических лиц, открывших текущие счета в ЦБУ «Грушевка» по 31 августа, также предусмотрены специальные предложения.
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