ОАО «СтатусБанк» 16 июня 2021 г. открыло удаленное рабочее место (УРМ) №1 «Грушевка» в Минске (пр-т Дзержинского, 3Б).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в ЦБУ №1 «Грушевка» физические лица смогут открыть счета, получить кредиты и оформить депозиты. Для юридических лиц организовано расчетно-кассовое обслуживание, ведение зарплатных проектов и получение финансирования. Предусмотрен также обмен валют и прием платежей.

В честь открытия с 16 июня для клиентов нового ЦБУ предусмотрены дисконты и бонусы.

Так, для физических лиц с 16 по 30 июня можно оформить кредит «Ваши деньги» по сниженной ставке 17,98% годовых (в других отделениях – от 22%). Деньги перечислят на Статускарту с мани-бэком до 2% и скидками до 50% в магазинах-партнерах.

Кроме того, с 16 по 30 июня здесь можно бесплатно оформить карточку Visa Gold (количество ограничено).

Для юридических лиц, открывших текущие счета в ЦБУ «Грушевка» по 31 августа, также предусмотрены специальные предложения.