ОАО "БПС-Сбербанк" с 16 июня 2021 года возобновляет выпуск корпоративных банковских платежных карточек (бизнес-карт) международной платежной системы VISA категории Business со сроком действия от 1 до 3 лет (на ваш выбор).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформить заявку на выпуск корпоративной карточки/бизнес-карты категории Visa Business можно: в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн»; в обслуживающем подразделении ОАО "БПС-Сбербанк" путем подачи соответствующего заявления на бумажном носителе.