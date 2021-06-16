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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ВЫПУСК КОРПОРАТИВНЫХ КАРТОЧЕК КАТЕГОРИИ VISA BUSINESS
15:39 16.06.2021
ОАО "БПС-Сбербанк" с 16 июня 2021 года возобновляет выпуск корпоративных банковских платежных карточек (бизнес-карт) международной платежной системы VISA категории Business со сроком действия от 1 до 3 лет (на ваш выбор).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформить заявку на выпуск корпоративной карточки/бизнес-карты категории Visa Business можно: в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн»; в обслуживающем подразделении ОАО "БПС-Сбербанк" путем подачи соответствующего заявления на бумажном носителе.
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