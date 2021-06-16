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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В БАНКЕ ДАБРАБЫТ ПОВЫСЯТСЯ С 17 ИЮНЯ
15:04 16.06.2021
С 17 июня 2021 года ОАО "Банк Дабрабыт" повышает размер процентных ставок по вновь заключаемым договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу "Шчодры" со сроком размещения 3 и 7 месяцев ставка составит 5,2% годовых, 13 и 24 месяца – 9,0% годовых, 37 и 61 месяцев – 8%.
По вкладам "Хуткi" для всех сроков размещения, "Цудоуны" и "Добры месяц" со сроком размещения 35 дней – 5,2% годовых.
По вкладу "На Мару" со сроком размещения 3 месяца – 3,25% годовых.
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