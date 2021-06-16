Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в мае 2021 г. по сравнению с апрелем Приорбанк подключил карты Visa Classic к программе лояльности PriorPlus.

Теперь владельцы одной из самых доступных карточек могут накапливать бонусные баллы и обменивать их на новые покупки.

Раньше программа PriorPlus работала только для премиальных карт Visa – Gold, Platinum и Infinite. Теперь же ей могут пользоваться и держатели Visa Classic.

Программа PriorPlus начисляет бонусы за каждую покупку по карточке. На личном счете пользователя накапливаются баллы, которые потом можно обменивать на скидочные промокоды у партнеров. Среди них — сети магазинов Green, Гиппо, Мила, онлайн-гипермаркет Е-доставка, интернет-магазины 21vek и Lamoda. Также баллы можно обменять на промокоды для посещения известных кафе, ресторанов, SPA-салонов и семейно-развлекательных центров. Промокоды имеют разный номинал и ими можно оплатить до 99% от покупки. Их также можно использовать в качестве подарочных сертификатов для другого человека.

Бонусные баллы начисляются как за покупки в Беларуси, так и за рубежом. По Visa Classic можно получить 0,5%, по Visa Gold 1% за расчеты в Беларуси и 1,2% за границей, 1% и 1,5% соответственно по Visa Platinum и 1,5% и 2% по Visa Infinite.

«Мы видим огромный интерес к программе лояльности PriorPlus с момента ее запуска. Раньше она была доступна только держателем премиальных карточек, но мы решили расширить ее возможности. Карточка Visa Classic – одна из самых популярных среди наших клиентов, и мы рады, что преимущества PriorPlus сможет оценить более широкая аудитория. Можно совершать повседневные покупки, накапливать баллы и обменивать их на скидки, чтобы экономить там, где им нужно. Сеть партнеров довольно широкая, так что каждый может выбрать что-то подходящее для себя», – отмечают в Приорбанке.

Для тех, у кого карточки пока нет, Приорбанк предложил оформить Visa Classic всего за 5 рублей. Такая возможность действует до конца лета.