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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ С 1 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ПАКЕТАМ «ВСЕ»


12:24 16.06.2021

ОАО «Банк БелВЭБ Банк» с 1 июля 2021 года изменяет некоторые условия обслуживания по пакетам линейки услуг «Все» для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, из пакетов услуг «Все оптимально», «Все премиально» и «Все по максимуму» исключается следующее условие для бесплатного обслуживания: «Среднедневной остаток по текущим (расчетным) банковским счетам клиента в долларах США и евро в эквиваленте белорусских рублей».

В 2 раза снижается размер условия «Среднедневной остаток по срочным вкладам (депозитам) и вкладам (депозитам) до востребования клиента в долларах США и евро в эквиваленте белорусских рублей.» для бесплатного обслуживания. В пакетах «Все оптимально» он составит 25 тыс. рублей (в эквиваленте), «Все премиально» - 75 тыс. рублей (в эквиваленте) и «Все по максимуму» - 150 тыс. рублей (в эквиваленте).

Кроме того, изменяется размер еще одного условия для бесплатного обслуживания: «Перечисление на текущий счет клиента в рамках договора зарплатного проекта, заключенного в Банке». По пакету услуг «Все оптимально» он составит до 850 рублей в месяц, «Все по максимуму» - до 4000 рублей.
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